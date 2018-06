Fake Cops, arrestato truffatore: aveva incassato oltre 10mila euro

Continua l’attività di contrasto alle truffe agli anziani dei Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa nell’ambito dell’operazione “Fake Cops”.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, al termine di prolungati accertamenti investigativi, è riuscito difatti a provare la responsabilità di Fabio Sepe in ordine a tre ulteriori episodi di estorsione/truffa aggravata, più un tentativo non andato a segno per la pronta reazione della persona anziana che componeva il “112” senza farsi ingannare..

Nei tre episodi, verificatisi a Bassano del Grappa, il Sepe ha operato quale “finto avvocato” e riscossore del denato prospettato telefonicamente dal “falso operatore delle forze dell’ordine”.

Gli episodi

Un episodio il pomeriggio del 23 gennaio, in cui riusciva a farsi consegnare da una 79enne quasi 8000 euro in contanti;

un episodio la mattina del 29 gennaio, con bottino di oro e contanti per oltre 1500 euro a danno di un 81enne;

un altro episodio sempre la mattina del 29 gennaio, con oltre 2000 euro in contanti sottratti ad una 85enne.

La tecnica e l'arresto