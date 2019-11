Fabio Andrea non ce l'ha fatta, vinto dalla malattia a 43 anni: se ne va un guerriero

Vittima di un incidente che lo costrinse alla sedia a rotelle, grazie alla sua forza, seppe rimettersi in gioco dimostrando come la disabilità non fosse un limite. Nell'ultimo periodo però si era trovato a fare i conti con un male incurabile che se l'è portato via