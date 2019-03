Fa in pipì in Campo Marzo: paparazzato da un passante

Una foto inviata da un cittadino con l'immagine di un uomo sorpreso a orinare in Campo Marzo, sul lato di viale Verdi, ha consentito a una pattuglia antidegrado della polizia locale di individuare il protagonista del fatto e sanzionarlo pesantemente, secondo quanto previsto dalla legge.

E' accaduto l'altra mattina, quando gli agenti in servizio proprio nell'area di Campo Marzo, dopo aver preso visione della segnalazione fotografica trasmessa al comando, hanno riconosciuto il soggetto della foto dai vestiti e dai tratti somatici. L'uomo, un cittadino rumeno di 60 anni già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza, illecito amministrativo prevede una sanzione di 5.000 euro e l'ordine di allontanamento dalla zona di Campo Marzo per 48 ore (mini daspo).