"Expo 2017", arrestata 43enne vicentina nel sequestro di marijuana e auto di lusso

Nell'operazione antidroga denominata "Expo 2017" condotta dalla Squadra Mobile di Verona e Bolzano sono stati arrestati tre cittadini serbi, tra cui una donna residente ad Altavilla Vicentina P.A. di 43 anni, ed un veronese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di 1.800 kg di marijuana. Nel contesto dell'attività investigativa sono stati anche sequestrati beni mobili (auto di lusso, camper, moto, orologi) per un valore commerciale di 1 milione di euro.

L'attività di indagine ha consentito di individuare un capannone nei pressi di Buttapietra (Verona), indicato quale deposito dello stupefacente. Il gruppo reperiva lo stupefacente in Calabria per poi trasportarlo a bordo di Tir fino a Buttapietra, per il successivo smistamento sia nel Nord Italia che nel Nord Europa.

Ai primi di febbraio, attraverso sofisticati sistemi di rilevazione, gli investigatori riuscivano ad individuare uno dei camion e una delle auto in uso ai predetti soggetti nei pressi di Locri (RC).

Il 3 febbraio le telecamere poste in autostrada all’altezza di Salerno confermavano che i due mezzi erano ripartiti e viaggiavano, a poca distanza uno dall’altro, in direzione nord, segno evidente che stavano effettuando il viaggio di ritorno a Buttapietra.

I due mezzi venivano intercettati dai poliziotti all’altezza di Bologna e venivano pedinati fino al capannone.

A quel punto è scattata l’operazione.