Evade dai domiciliari per spacciare cocaina: in carcere 32enne

Giuseppe Zanfardini, 32enne residente a Monticello Conte Otto, era stato arrestato il 21 settembre scorso per spaccio di stupefacenti e per questo, dopo la direttissima, condannato alla misura cautelare dei domiciliari. Dai controlli a sorpresa effettuati dai carabinieri della stazione di Marostica l'uomo è però risultato più volte assente da casa e le sue successive giustificazioni ai militari sulle assenze non sono risultate attendibili e veritiere.

Le indagini avviate nei suoi confronti, hanno invece appurato che il 32enne, incurante della misura adottata nei suoi confronti, continuava nella sua attività criminale, violando ogni prescrizione imposta, come incontrare persone se non quelle espressamente indicate, uscire dal domicilio e, peggio ancora, continuando a spacciare, sopratutto cocaina, secondo quanto riferito dai carabinieri.

L’aggravamento della sua posizione, riferita dai carabinieri all’autorità giudiziara, ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di Zanfardini. I carabinieri, nella giornata di mercoledì, lo hanno quindi prelevato e portato al San Pio X.