Evade dai domiciliari per andare alla sagra paesana: 25enne finisce in carcere

Intorno all'1 di martedì, i carabinieri della stazione di Sandrigo hanno arrestato S.I., 24enne romeno, pregiudicato per reati contro il patrimonio, residente a Vicenza. Il giovane è accusato di evasione.

Durante un controllo, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo alla sadra paesana di Caldogno. Dagli accertamenti è risultato che il giovane non poteva allontanarsi dalla sua abitazione di via Vivaldi in quanto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato portato in carcere a Vicenza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.