Evade dai domiciliari ma viene rintracciato dai carabinieri: 51enne in manette

Indagato per reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, era stato messo ai domiciliari con l'obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione. Restrizione che è stata violata nella serata di venerdì quando i carabinieri della stazione di Vicenza, lo hanno arrestato in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal tribunale di Padova.

L'uomo, F.B., 51enne, domiciliato in città durante un controllo in abitazione non è stato rintraccio dai militari che l'hanno poi sorpreso fuori dalle mura domenistiche. Dell’accaduto è stato quindt informato il Tribunale di Padova che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare con quella della custodia in carcere. Il 51enne è stato quindi accompagnato alla Casa Circondariale “Del Papa” del capoluogo.