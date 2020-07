Evade dai domiciliari 6 volte in un mese: pusher finisce in carcere

Si era reso responsabile di almeno sei violazioni delle prescrizioni le quali prevedevano di non allontanarsi dal domicilio né tanto meno di comunicare o frequentare persone diverse da chi gli aveva offerto l’ospitalità. Nella serata di giovedì scorso i carabinieri di Dueville hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip Mantovani del tribunale di Vicenza nei confronti di K.B. di origini albanesi, già residente a Thiene, pregiudicato per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si sono svolti interamente a Dueville, dalla fine del mese di maggio di quest’anno, quando l’uomo è stato arrestato perché trovato in possesso di 40 grammi di droga. Infatti, il 27 maggio scorso, dopo aver tentato di fuggire a un controllo di polizia, è stato acciuffato dai poliziotti delle volanti nel capoluogo berico e sottoposto agli arresti domiciliari da scontare presso l’abitazione di un suo conoscente in Dueville. Nei successivi quaranta giorni di detenzione domiciliare i militari hanno accertato che K.B., sottoposto ai previsti controlli da parte dei carabinieri di Dueville e del nucleo radiomobile della Compagnia di Thiene, ha violato ripetutamente le disposizioni.

A seguito delle puntuali segnalazioni effettuate dai militari, l’autorità giudiziaria vicentina ha avuto gli strumenti per provvedere ad emanare il provvedimento più restrittivo della detenzione in carcere nei confronti di K.B. Infatti, sulla base di questi nuovi elementi il gip di Vicenza, avendo riscontrato le continue volontarie violazioni che dimostravano l’insofferenza delle prescrizioni impostegli ha disposto la più restrittiva delle misure cautelari, ordinando ai carabinieri di Dueville che l’uomo fosse immediatamente individuato e tradotto presso la casa circondariale di Vicenza, ove si trova detenuto.