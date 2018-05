Eva Pevarello aggredita a Venezia: "L'hanno presa per il collo"

Brutta dissavventura per Eva Pevarello, la cantante-tatuatrice thienese famosa per la sua partecipazione a X-Factor e a Sanremo Giovani. Lo scorso sabato, mentre si trovava a Venezia con delle amiche per un addio al nubilito, è stata aggredita da una 50enne italiana. La donna, infastidita dalla presenza delle ragazze sedute in prossimità di un ponticello, ha preso Eva per il collo spintonandola e sferrandole un pugno a una spalla.

La cantante ha raccontato che la 50enne ha intimato a lei e alle sue amiche di alzarsi e che al rifiuto delle giovani ha dato in escandescenze, aggredendola e rubandole pure il cellulare.

La notizia, dopo la segnalazione di una delle amiche di Eva, ha fatto il giro dei social scatenando la preoccupazione dei fan: "Una donna ha appena preso Eva Pevarello per il collo, ha ancora il segno", ha postato la ragazza. Ma poi è stata la stessa thienese a rassicurare i fan dicendo che stava bene.