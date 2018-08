Escursionista scomparso: ritrovato dopo una notte di ricerche

Sabato sera attorno alle 22 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per il mancato rientro di un escursionista, V.P., 51 anni, di Isola Vicentina (VI), partito dal Rifugio Larici alle 13.20, diretto a Cima Dodici e non raggiungibile al cellulare. Le squadre sono state fuori nella notte per visionare la sentieristica.

Verso le 2 l'elicottero del 118 di Trento ha sorvolato con i visori notturni il tragitto in cresta andata e ritorno.

Stamattina alle 5.40 l'elicottero di Trento ha portato in quota i soccorritori sbarcandoli sul sentiero che porta a Casara Trentin e a Cima Portule, per poi ridiscendere per Bocchetta Portule e Porta Renzola. In supporto il Soccorso alpino di Padova e Recoaro - Valdagno. Portate in quota anche le squadre di Borgo Valsugana per perlustrare il versante trentino.

Aggiornamento

È stato ritrovato, e sta bene, l'escursionista vicentino non rientrato ieri da una camminata verso Cima Dodici.

Durante la perlustrazione mirata a verificare malghe ed edifici, a mezzogiorno una pattuglia dei carabinieri forestali lo ha individuato a Malga Meatta, abbastanza fuori via rispetto alla zona di ricerca primaria. I soccorritori lo stanno riaccompagnando al campo base. Erano presenti il Soccorso alpino di Asiago, Arsiero, Recoaro - Valdagno, Borgo Valsugana, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali. Questa mattina era intervenuto anche un elicottero dell'aeronautica per il trasporto delle squadre in quota e per sorvolare l'area.