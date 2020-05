Soldi in cambio di lavoro a disabile: non cede al ricatto, estorsori picchiano la compagna

Sabato mattina all’alba i carabinieri della stazione di Montebello Vicentino e del Nucleo Operativo della Compagnia di Valdagno, supportati dalle stazioni di Lonigo e San Bonifacio (Verona), hanno arrestato Francesco Rugari, classe 50enne, residente a Locara di San Bonifacio (Verona), coniugato, consulente commerciale, pluripregiudicato e Pasquale Brunello, classe 1968, residente a Torino, di fatto domiciliato in Lonigo, coniugato, disoccupato, pregiudicato.

I due, in concorso con un'altra persona, dal mese di marzo avevano iniziato a formulare richieste estorsive (3mila euro) al vicentino C.A.G., 42enne, disabile, residente a Montebello Vicentino e alla sua compagna N.M., classe 1979, residente a Sarego.

Si erano rivolti alla coppia proponendo di trovare al disabile un posto di lavoro appetibile e ben remunerato. Successivamente però hanno iniziato a formulare pressanti richieste di denaro, con pesanti minacce in caso di inadempimento.

La coppia non ha ceduto alle richieste e gli arrestati il 13 maggio scorso, a Sarego hanno aggredito e picchiato la donna per strada, procurandole lesioni e ferite da taglio, giudicate guaribili in 10 giorni.

Nel corso delle perquisizioni è stata rinvenuta e sequestrata anche una pistola scacciacani, modificata, che il veronese aveva utilizzato per minacciare la coppia, nel corso di una delle richieste estorsive. Dopo le formalità di rito i due arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’A.G. mandante.