Estate nel Vicentino: 10 proposte tra divertimento e relax

LA MONTAGNA SPACCATA (Località Spaccata, Recoaro Terme)

E' uno dei luoghi più suggestivi del Vicentino: una profonda fenditura scavata nella roccia dal torrente Torrazzo con un percorso che si eleva per 92 metri con effetti e coreografie naturali avvincenti.

La fora è aperta al pubblico sia in inverno che in estate,sia di giorno che di notte. Il percorso inizia con una camminata di circa trecento metri in piano e poi sale grazie a duecento scalini e alcune passerelle da cui si ammirano gli splendidi giochi creati dalle acque tumultuose del Torrazzo. Anche il parco circostante è stato rimesso a nuovo ed è diventato un'oasi popolata da felci, licheni e abeti secolari.

Orari e prezzi

Da luglio, aperto dalle 10:00 alle 23:00 (chiuso il lunedì). Agosto: tutti i giorni 10:00 alle 23:00. Settembre: aperto dalle 10:00 alle 23:00 fino a 13-09. Prezzo 5 euro a persona (3 euro per i minori di 8 anni)

Per arrivarci, da Valdagno basta seguire la strada provinciale 246 per Recoaro Terme, girare a sinistra sulla strada provinciale 100 verso Recoaro Mille e dal bivio ci si arriva dopo circa 3 chilometri.

