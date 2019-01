Esplosione in corso San Felice e Fortunato

Sono ancora tutti da chiarire i contorni dell'incendio che si è sviluppato questa sera, martedì, in corso San Felice e Fortunato 217.

Secondo le prime informazioni, un'esplosione sarebbe deflagrata intorno alle 20 in un negozio di informatica, il Nucleus Blue. La vetrina è andata in frantumi, come alcuni vetri di edifici accanto. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia e il Suem 118.