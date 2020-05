Fanno saltare il bancomat con l'esplosivo e fuggono con il denaro

I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina e della sezione Radiomobile della compagnia di Vicenza e della stazione di Campiglia dei Berici, alle 3.25 di sabato, sono intervenuti in via Broli, a Noventa Vicentina, per l'esplosione dello sportello Atm della filiale Bmp – Banca Popolare di Verona.

Gli autori hanno prelevato il denaro contenuto all'interno e si sono dileguati a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza, per rintracciare i responsabili.