Esplode ordigno bellico: un ferito grave

È di un ferito grave il bilancio del terribile incidente avvenuto verso le 17:23 in località Campomulo sull'altopiano di Asiago per lo scoppio di un ordigno bellico risalente alla prima guerra mondiale.

L'allarme ai soccorsi è stato dato immediatamente e sul posto, dove è stato rinvenuto un metal detector, si è recato un'ambulanza che ha trasportato il recuperante al campo sportivo di Gallio per imbarcarlo sull'elicottero del Suem. L'uomo sarà ricoverato in ospedale in codice rosso. Non si conosce ancora la prognosi.

(articolo in aggiornamento)