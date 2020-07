Giovane coppia di escursionisti perde il sentiero e finisce tra gli schianti di Vaia

Lunedì, intorno alle 18, su segnalazione dei Carabinieri di Thiene, è stato allertato il Soccorso alpino di Asiago per una coppia che, arrivata in zona Castelloni di San Marco, perso il sentiero era finita tra gli schianti di Vaia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due escursionisti, 25 anni lei e 27 lui, di Verona, tornati in zona con copertura telefonica non distanti da Malga Fossetta, avevano lanciato l'allarme. In contatto telefonico con i soccorritori, è stato detto loro di non spostarsi. Una squadra in jeep, ha quindi raggiunto la coppia e la ha riaccompagnata all'auto.