Escursionista si perde tra i mughi: recuperato dal Soccorso Alpino

Alle 15.15 di sabato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per un escursionista in difficoltà. Partito dal Rifugio Cesare Battisti alla Gazza, C.G., 67 anni, di Padova, aveva sbagliato sentiero finendo incrodato tra rocce e mughi in zona Forcellino.

Poichè il cellulare non prendeva, l'uomo ha iniziato a chiedere aiuto, richiamando l'attenzione con un fischietto, finché dei passanti non lo hanno sentito ed hanno avvisato il gestore che ha fatto scattare l'allarme.

Dieci soccorritori, più treno supporto al Rifugio, lo hanno individuato e raggiunto risalendo un ghiaione. Dopo averlo imbragato e assicurato, lo hanno quindi calato e riportato sul sentiero per poi rientrare con lui.