Scomparso sul Pasubio: trovato il corpo in un dirupo

AGGIORNAMENTO ORE 11

Ritrovato in un dirupo poco dopo le 9 di giovedì mattina l'escusionista scomparso nella serata di mercoledì. Si tratta di Mario Ravaglia, 68enne di Ravenna. I soccorritori, alle 11, stavano procedendo con le operazioni di recupero del corpo.

ORE 8:30

Ancora nessuna traccia dell'escursionista scomparso nella serata di mercoledì sulla strada delle 52 gallerie del Pasubio. Nella mattinata di giovedì i soccorritori saranno aiutati nelle ricerche dall'elicottero dei vigili del fuoco per le ricerche dall'alto.che, per problemi legati alla nebbia, alle 8 non era ancora arrivato sul posto.

Dalla sera di mercoledì i vigili del fuoco stanno operando per la ricerca del 68 enne di Ravenna. L'uomo, in compagnia di alcuni amici. aveva preceduto il gruppo che si erano attardato alla ricerca di un paio di occhiali persi da uno degli escursionisti. Gli amici non hanno più trovato l'amico al rifugio e sono tornati per la strada degli Scarrubi pensando di trovarlo al parcheggio.

Constatato la sparizione e la non risposta al telefono hanno fatto scattare i soccorsi. Sul posto oltre i vigili del fuoco di Schio e personale di Vicenza con l'unità di comando locale, personale del soccorso alpino. I soccorritori hanno percorso di nuovo il tragitto presunto fatto dall'uomo con esito negativo.

