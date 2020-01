Escursionista scivola e si frattura una gamba: 60enne finisce in ospedale

Lunedì pomeriggio, poco dopo le 15, la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno per un'escursionista scivolata mentre stava scendendo lungo la strada bianca che fiancheggia le piste di Montefalcone a Recoaro Mille.

La donna, una sessantenne di Valdagno, che aveva riportato una sospetta frattura alla gamba, è stata raggiunta da una squadra in jeep. Dopo averla stabilizzata, i soccorritori la hanno caricata a bordo e trasportata per un chilometro fino alla partenza degli impianti per il rendez vous con l'ambulanza, diretta all'ospedale di Valdagno.