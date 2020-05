In passeggiata con un'amica in Val Canale, scivola e si ferisce: soccorsa una 65enne

Attorno a mezzogiorno e mezza, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un'escursionista scivolata in Val Canale, lungo il sentiero che scende dal Rifugio Papa sul Pasubio.

Quattro soccorritori si sono portati al Rifugio Balasso in fuoristrada, mentre altri si preparavano a intervenire poiché le nubi basse avrebbero potuto ostacolare l'intervento dell'elicottero in arrivo.

Fissato il campo base al Balasso, l'eliambulanza di Verona emergenza è poi riuscita ad arrivare, 300 metri circa sotto il Papa, nel punto dove si trovava G.B.B., 65 anni, di Valli del Pasubio, che, camminando assieme a un'amica, aveva messo male il piede, riportando un conseguente probabile trauma alla caviglia.

La donna è stata imbragata dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 20 metri, per essere trasportata al Rifugio Balasso e lì affidata all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Santorso. Due soccorritori, accompagnati in jeep in località Pineta, sono poi saliti a piedi per andare incontro alla compagna dell'infortunata.