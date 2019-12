Escursionista in difficoltà sul Plische

Il 118 scaligero ha attivato il Soccorso Alpino di Verona, su richiesta della centrale di Trento, per un eventuale supporto all'elicottero coordinato da quest'ultima, andato in soccorso di un escursionista che aveva chiesto aiuto per essere scivolato in un canalone del Plische, nella zona di confine tra Verona, Trento e Vicenza.

Dalle prime informazioni l'uomo, che era incolume ma aveva perso gli occhiali, si trovava sulla verticale al Rifugio Revolto: dopo alcune rotazioni, l'eliambulanza è riuscita a individuarlo e a recuperarlo, nel frattempo una squadra di soccorritori si era preparata a Selva di Progno.

Fonte Veronasera.it