Ennesima scivolata sul Pasubio: turista in ospedale

Forse non è una montagna per tutti, visto i molti incidenti accaduti in questa estate sul Pasubio. Ultimo in ordine di tempo quello avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo i tornanti della Strada degli Scarubbi, che riporta in vallata dopo la leggendaria escursione al rifugio Papa, magari passando dalle 52 gallerie.

Attorno alle 17 il Soccorso alpino di Arsiero è intervenuto in aiuto a una escursionista padovana. La donna, M.P., 74 anni, che stava scendendo con il marito e si trovava ormai verso Malga Campiglia, era caduta riportando un sospetto trauma al bacino.

Una decina di soccorritori è partita con due mezzi: una squadra di primo intervento per valutare la situazione, una seconda con l'attrezzatura. Dopo averla raggiunta e averle prestato le prime cure, i soccorritori la hanno imbarellata e trasportata a piedi per una ventina di minuti fino alla strada, dove è stata affidata all'ambulanza diretta all'ospedale di Santorso.