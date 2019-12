Escursionista in difficoltà sulla ferrata delle Anguane: soccorso

Nella tarda mattinata di sabato la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Arsiero per un escursionista in difficoltà sulla Ferrata delle anguane.

G.S., 54 anni, di Castelgomberto, aveva attaccato la parte più impegnativa del percosro attrezzato e si trovava a circa 20 metri dalla base, quando non è stato più in grado di proseguire per la stanchezza.

Una squadra, compreso il medico di Stazione, è arrivata sul posto ricevute le coordinate ed è risalita da sotto. Dopo averlo assicurato, i soccorritori lo hanno calato a terra e riaccompagnato fino alla macchina.