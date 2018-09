Esce dal bar e aggredisce operatore OSS: denunciato per ubriachezza

Il giro dei locali con alle costole due operatori sociosanitari che lo stavano vigilando. A un certo punto, dopo essere uscito dal bar Cristallo in via dei Cairoli verso le 18 di mercoledì un vicentino del '56 residente a Grisignano se l'è presa con uno di loro, un 52enne residente in città, insultandolo e spingendolo a terra. La collega dell'OSS ha inseguito l'esagitato chiamando contemporaneamente la polizia.

Gli agenti, arrivati sul posto assieme a un'ambulanza del Suem, hanno trovato il 62enne in evidente stato d'ebrezza. L'uomo ha rifiutato le cure dei sanitari ed è stato denunciato per ubriachezza molesta e potrebbe essere denunciato per aggressione dall'operatore malmenato.