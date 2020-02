Si allontana dalla comunità senza autorizzazione: trovato su una panchina in piazza Araceli

Alle prime ore di sabato gli uomini del Nucleo Investigativo del Comando Provniciale di Vicenza hanno rintracciato ed arrestato Emiliano Dell'Amico, 47enne pregiudicato di Sovizzo.

L’uomo, destinatario di un cumulo pena, doveva scontare un anno e dieci mesi di reclusione per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, era stato ammesso, nei giorni scorsi, dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona, alla misura alternativa dell’affidamento in una comunità di Schio, dalla quale però si è allontanato senza alcuna autorizzazione.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo in città, mentre stava dormendo su una panchina in piazza Araceli. Le continue violazioni ai provvedimenti a suo carico hanno fatto si che il magistrato di Sorveglianza disponesse l'arresto. L'uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.