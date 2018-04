Rossano, ciclista 53enne muore durante una gita a Monte Berico

E' finita in tragedia una gita in bicicletta di un gruppo di amici di Rossano Veneto. Con destinazione Monte Berico, Ernesto Bizzotto, 53 anni, si è accasciato al ritrono, a Friola di Pozzoleone, e per lui non c'è stato nulla da fare.

Sconforto tra gli amici e l'intero paese, dove era molto conosciuto, che si sono stretti attorno alla moglie Sandra.