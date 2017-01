Epidemia di bronchiolite nel Vicentino: gravi decine di bimbi

C'è un'epidemia di bornchiolite nel Vicentino e i più colpiti sono i bimbi sotto l'anno di età.



Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, nelle ultime settimane sono stati registrati centinaia di casi in tutta la provincia e sono una trentina i bambini che sono ricoverati al San Bortolo a causa del virus che attacca le vie respiratorie.



Si tratta di un viris particolarmente contagioso e i sintomi sono febbre, raffreddore e una forte tosse che rende difficoltoso il respiro e praticamente impossibile la nutrizione. Con idratazione e areosol, la guarigione avviene in alcuni giorni ma, nei casi più gravi, è necessaria la degenza in Pediatria. Le vie respiratorie dei più piccini sono anche vittima dello smog, particolarmente elevato in questi giorni privi di precipitazioni.