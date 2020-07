Entra per falciare l'erba e trova 50 piante di marijuana

Cinquanta piantine di marijuana alte circa 60 centimetri in mezzo all'erba. A fare la scoperta, mercoledì poco dopo le 11, il proprietario del fondo lungo l'argine del Bacchiglione in Riviera Berica. Il vicentino era da un po' che non andava a sistemare l'appezzamento di terreno e ieri aveva deciso di tagliare l'erba incolta.

Tra le sterpaglie la sorpresa, una cinquantina di piante giovani, probabilmente trapiantate da poco. Arrivati sul posto, gli agenti delle volanti hanno sequestrato il tutto.