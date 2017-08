Enego, si sente male in casa: interviene il soccorso alpino

Martedì mattina, alle 11.30, il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per intervenire in supporto all'ambulanza.



Un anziano in vacanza nella frazione di Valgoda si era sentito poco bene, ma il mezzo non poteva raggiungerlo per la presenza sulla strada di una stretta galleria, in più l'abitazione si trovava 60 metri sotto la sede stradale.



Assieme al personale sanitario e ai figli dell'uomo, i soccorritori lo hanno caricato in barella, trasportato sulla strada e da lì in fuoristrada fino all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Bassano.