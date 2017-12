Enego, cade dal ponte di Valgaldena: ricerche in corso

Tragico incidente lunedì pomeriggio verso le 15:30 in località Stoner a Enego. Dalla prime informazioni una persona, per cause ancora in via di accertamento, è caduta dal ponte di Valgaldena - conosciuto come il viadotto più alto d'Europa e che attraversa l'omonima valle tra gli abitati di Foza ed Enego.

I vigili del fuoco di Asiago sono tuttora impegnati nel recupero della persona precipitata da un'altezza di circa 50 metri. Una delle ipotesi potrebbe essere un gesto volontario ma le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri di Asiago. Non si conoscono ancora le condizioni di salute della persona, che dalle prime informazioni potrebbe essere ancora in vita.

(notizia in aggiornamento)