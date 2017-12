Enego, cade dal ponte di Valgadena: morta 21enne

Tragico incidente lunedì pomeriggio verso le 15:30 in località Stoner a Enego. Dalla prime informazioni ragazza di 21 anni, residente a Rosà, per cause ancora in via di accertamento, è caduta dal ponte di Valgadena - conosciuto come il viadotto più alto d'Europa e che attraversa l'omonima valle tra gli abitati di Foza ed Enego - perdendo la vita.

I vigili del fuoco di Asiago hanno recuparato la salma della giovane, precipitata da un'altezza di circa 50 metri, con l'autoscala verso le 18:30. Una delle ipotesi potrebbe esser che la 21enne sia scivolata cercando di raggiungere il centro del ponte, ma le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri di Asiago. I soccorritori si sono calati con corde imbragature per raggiungere la giovane donna e hanno tentato di rianimarla per ben due volte ma per lei non c'è stato niente da fare.