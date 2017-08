Enego, malore sul sentiero: 75enne soccorso dal CNSAS

Mercoledì attorno a mezzogiorno e mezzo una squadra del Soccorso alpino di Asiago è partita, su richiesta del 118, in direzione del Monte Lisser dove, dalle prime informazioni, un turista di 75 anni era caduto sul sentiero e aveva perso i sensi.

Quando i soccorritori sono arrivati hanno appurato che in realtà l'uomo, che si trovava con un'altra persona, aveva avuto un mancamento dovuto a un calo di presssione. Un'infermiera casualmente sul posto ha prestato le prime cure all'uomo che si era nel frattempo ripreso ed è stata chiamata in via precauzionale un'ambulanza, che lo ha accompagnato a Bassano per i dovuti accertamenti.