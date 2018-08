Incendio serbatoio gas: allarme esplosione

Dalle ore 13.00 circa, i vigili del fuoco stanno operando in via Cornetta a Enego per l’incendio innescato da un fulmine di un serbatoio di gpl interrato. L’allarme alla sala operativa da un vicino di casa dell’abitazione interessata, che si trova in mezzo al bosco e al momento dell’evento con nessuna persona in casa.

I pompieri di Asiago hanno iniziato l’opera di raffreddamento dell’involucro controllando le fiamme. In supporto alla squadra di Asiago gli specialisti NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre che provvederanno alla bonifica del serbatoio appena il gas terminerà di bruciare.