Terribile schianto a Reggio Emilia: muore un vicentino

Tragico incidente a Rubiera, comune in provincia di Reggio Emilia, nel pomeriggio di ieri. Mauro Carletti, 58enne originario di Cavazzale e residente a Prato di Reggio Emilia, è morto sul colpo a causa delle ferite riportate nel terribile schianto tra la sua moto e un'auto BMW con alla guida un 76enne. Il vicentino lavorava come autotrasportatore in una ditta di Correggio.

Carletti era in sella al suo scooter di grosse dimensioni quando, verso le 17:40 di ieri lungo la strada provinciale che da Rubiera porta alla frazione di Fontana, si è scontato con la BMW che proveniva dalla direzione opposta. A causa del tremendo impatto Carletti è finito a terra ed è stato subito lanciato l'allarme, ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime.

Sul posto, i medici del Suem hanno provato a rianimare il vicentino, ma ogni tentativo è stato purtroppo inutile. Le cause dell'incidente sono al vaglio del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale con sede a Scandiano. Tra le ipotesi, ancora da verificare un'improvvisa manovra, con svolta a sinistra, dell'auto che ha impedito al centauro vicentino di frenare in tempo.

Originario di Cavazzale, dove è cresciuto, il funerale di Mauro Carletti si terrà nella frazione di Monticello Conte Otto mercoledì 11 alle ore 15