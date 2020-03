Coronavirus, appuntamenti per tamponi a domicilio: "Non fidatevi, è una truffa"

Non è la prima volta che sul territorio berico viene segnalata la presenza di sciacalli che, approfittando della situazione di grande preoccupazione che si è creata con l'emergenza coronavirus, cercano di raggirare le persone.

L'ennesima truffa è stata segnalata dalla Protezione civile Valle dell'Agno: "Ci segnalano anche a Valdagno alcune telefonate con le quali presunti volontari prendono appuntamento per effettuare tamponi a domicilio - spiega una nota diffusa dal Comune di Valdagno - Si tratta con buona probabilità di un tentativo di truffa. Solo il personale sanitario in servizio presso i nostri ospedali è autorizzato ad effettuare tamponi per l’individuazione del COVID-19".

L'appello è sempre lo stesso: "Non fidatevi e chiamate subito le Forze dell’Ordine".