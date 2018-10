Emergenza maltempo: laghi di montagna pronti ad essere invasati

I laghi di montagna utilizzati per la laminazione delle piene erano stati già predisposti nelle settimane scorse al livello minimo per fare fronte a possibili eventi meteo estremi. In questo momento, quindi, i laghi di Santa Croce, Centro Cadore, Mis e Corlo sono pronti ad essere invasati qualora fosse necessario fare fonte a piene eccezionali.

Lo comunica, domenica 28, alle 16, l’Unita di Crisi istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia presso la Protezione civile regionale del Veneto, e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin.