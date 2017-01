Emergenza gelo, l'Arcadia a Thiene: "Stazioni chiuse, senza tetto dormono per strada"

Dopo la riapertura dei Chiostri di San Francesco, a Schio, con l'intenzione di ripulirli per metterli a disposizione di chi è costretto a passare la notte in strada, gli attivisti del centro sociale Arcadia, giovedì sera hanno esteso la loro zona di azione a Thiene e nei paesi limitrofi.

"4 coperte e 2 giacconi sono stati donati a chi ne aveva più bisogno - spiegano gli attivisti - nell'uscita serale però abbiamo anche riscontrato una situazione molto grave. Nella stazione dei treni a Thiene abbiamo trovato una persona che dormiva all'esterno dello stabile poiché era stato chiuso come avviene in molte altre stazioni. Alla faccia di chi dice che nel territorio dell'Alto Vicentino è tutto sotto controllo".

La raccolta dei materiali per i senza tetto continua: "Vi aspettiamo per vedere i Chiostri Aperti - concludono - e vi ricordiamo l'appuntamento di venerdì dalle 17 in poi per la raccolta di coperte, abiti pesanti e beni di prima necessità in via Baratto a Schio sotto l'Accademia Musicale".