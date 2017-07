Vicenza, furti in casa: inquilini in ferie e ladri pronti

Estate tempo di vacanze ma non per i topi di appartamento che anzi intensificano la propria attività approffitando dell'assenza dei padroni di casa. In questura a Vicenza lunedì sono arrivate due denunce per furto in appartamento in due zone della città.

Nel primo caso, una vicentina 53enne, appena tornata da un periodo di vacanza in montagna ha scoperto la spiacevole intrusione dei ladri che hanno messo a soqquadro la casa portandosi via un iPhone 6 plus, un anello e una levigatrice. La signora aveva lasciato una tapparella del soggiorno mezza aperta per permettere ai suoi gatti di uscire. I topi di appartamento sono entrati quindi senza problemi, questa volta proprio grazie ai felini. Anche se i vicini avevano notato una persona sospetta aggirarsi nel quartiere, la donna non era raggiungibile.

Il secondo episodio è successo in via Arsenale. La donna delle pulizie ha scoperto che la porta dell'abitazione era stata forzata con un piede di porco mentre i proprietari erano al mare sulle coste venete. Anche in questo caso, abitazione messa sotto sopra e un bottino di 500 franchi svizzeri e un anello da 2000 euro.

Il decalogo delle avvertenze per evitare spiacevoli sorprese è diffuso su molti siti e i consigli arrivano dalla stessa polizia. Tra questi: controllare sempre che porta e finestre siano chiuse; evitare di tenere oggetti di valore in casa mentre si è in ferie; avvisare i vicini della partenza in modo che possano chiamare le forze dell'ordine in caso di individui sospetti; affidare le le chiavi di casa a un familiare o a una persona fidata in modo che possa passare a controllare: i ladri esitano se vedono movimento. Infine, a parte i sistemi di sorveglianza, c'è da considerare il ruolo dei social: evitate di far sapere che siete partiti per una vacanza, non è raro che si siano "esperti" che controllano.