Vicenza, pubblicato avviso per fornitori di servizi per il reinserimento lavorativo

Il settore Servizi sociali del Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso per la costituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi integrativi per il reinserimento sociale e lavorativo.

Questo elenco sarà utilizzato nelle procedure di affidamento per l'acquisizione di servizi in diverse categorie di specializzazione: consulenza alla persona, orientamento al lavoro, attivazione di tirocini di inserimento lavorativo e/o sostegno al reddito, tutoraggio, formazione per l'acquisizione dei pre requisiti professionali e delle competenze di base, accompagnamento al lavoro, supporto psicologico, auto-imprenditorialità e mobilità europea.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente via PEC all'indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it entro le 23.59 di venerdì 12 maggio, indicando come oggetto “Domanda per l'iscrizione all'Elenco dei fornitori e prestatori di servizi integrativi per il reinserimento sociale e lavorativo”.

Il Comune di Vicenza, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione per cui il richiedente sia risultato iscritto.

La determina, l'avviso, la domanda e le linee guida sono disponibili sul sito del Comune, seguendo il percorso “Pubblicazioni online, Altre gare e avvisi“ (http://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/171290).