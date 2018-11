Scomparsa di Eimuntas Nekrosius: il ricordo del sindaco Francesco Rucco

E' morto alle 3 di notte di infarto, a 65 anni, a Vilnius, dove viveva, il grande regista teatrale Eimuntas Nekrosius. Lituano, Nekrosius stava lavorando all'Edipo a Colono per il Festival di Napoli del prossimo giugno. Lo annuncia il suo agente Aldo Grompone.

Nekrosius era nato a Pazobris il 21 novembre del 1952. Nome di rilievo internazionale, scoperto dalla prima edizione del Premio Europa per il Teatro, arrivò a Taormina 30 anni fa stupendo tutti con una sua scena di prova delle ''Tre sorelle'' di Cechov. Stava lavorando alla messinscena dell'Edipo a Colono di Ruggero Cappuccio che avrebbe debuttato all'anfiteatro di Pompei, per il Festival di Napoli del prossimo giugno. Il 10 dicembre era prevista una sua visita in Italia per i provini degli attori al teatro Mercadante.

Nekrosius ha lavorato tanto nel nostro paese, su classici, a cominciare da Cechov e Shakespeare, ma anche proponendo spettacoli fantasmagorici ispirati all'Inferno di Dante come al Libro di Giobbe. Si è misurato anche con la regia lirica e alla Scala nel 2010 aveva firmato il Faust di Gounod, mentre resta memorabile un suo 'Macbeth' di Verdi. In Italia Nekrosius è ricordato anche per aver tenuto molti laboratori per giovani attori e per tre anni ha diretto il Ciclo dei Classici all'Olimpico di Vicenza. Nel '96 ha ricevuto il Premio Ubu per il miglior spettacolo straniero. Nelle sue messinscena, visionarie e espressive ha dedicato particolare attenzione non solamente all'interpretazione emozionale degli attori, ma anche all'utilizzo degli oggetti che prendono un rilievo preciso nello svolgimento dello spettacolo. (Ansa)

