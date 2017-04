Thiene, 51enne trovata morta in casa

Drammatico ritrovamento, giovedì pomeriggio, in un appartamento di via Liguria a Thiene. Egle Fraccaro, 51 anni, è stata rinvenuta senza vita dai vigili del fuoco e dai carabinieri.



L'allarme era stato lanciato dai colleghi di lavoro della vittima, preoccupati per la sua assenza. Secondo un primo esame, si sarebbe trattata di morte naturale.