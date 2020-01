Ruba un paio di scarpe e si dà alla fuga, ladro rincorso dal vigilantes viene fermato dai vigili

Nel pomeriggio di martedì, una pattuglia della Polizia locale Nordest Vicentino, proveniente dalla frazione di Rozzampia, a Thiene ha notato che un uomo stava attraversando di corsa la S.P. con direzione via Cà Orecchiona, inseguito a circa 50 metri da una persona che indossava uniforme di vigilanza privata che faceva segno agli agenti di bloccare il fuggitivo.

La pattuglia ha invertito subito la marcia e uno dei due agenti è sceso dal veicolo rincorrendo a sua volta il fuggitivo, che nel frattempo si era introdotto in area privata, approfittando del fatto che il cancello carraio della stessa fosse in fase di chiusura. Il fuggitivo saltava quindi la siepe retrostante, per poi abbandonare una borsa che teneva a tracolla.

L'agente è riuscito a raggiungere l'uomo, bloccato a causa di una rete di recinzione, il quale non offriva alcuna resistenza alla Polizia locale. Nel frattempo è arrivato l'addetto alla vigilanza privata, spiegando di essere in servizio alla vicina Decathlon e di avere inseguito l'uomo poichè aveva oltrepassato l'antitaccheggio provocandone l'attivazione, senza poi ottemperare all'invito di fermarsi.

E' stata recuperata la borsa che era stata abbandonata dal fuggitivo, all'interno della quale è stato rinvenutoun paio di scarpe da ginnastica marca Asics mod. "GEL-ZIRUSS 3", del valore di 120 eruo. L'uomo, I.E., 30enne senza fissa dimora, è stato denunciato pre furto