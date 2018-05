Duevillle, cade dalle scale: grave bimbo di un anno

Dovrà probabilmente essere operato alla testa in seguito a traumi subito il bamabino di un anno e mezzo di origine straniera che la scorsa domenica è caduto dal vano delle scale di un condomino a Dueville. Il grave episodio sarebbe avvenuto verso le 18: entre la famiglia del piccolo era in compagnia di amici all'interno di uno degli appartamenti lui si sarebbe allontanato raggiungendo il parapetto delle scale interne e cadendo per tre metri sul pianerottolo sottostante.

Dopo la caduta il bambino si sarebbe messo a urlare richiamando l'attenzione dei genitori che lo hanno soccorso in attesa dell'arrivo del 118. Portato in ospedale d'urgenza, dove i medici hanno riscontrato ferite alla testa e al torace, è stato ricoverato in terapia intensiva e attualmente è in prognosi riservata