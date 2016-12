Dueville, pizzicato col cellulare rubato nascosto nel sellino della bici

Nascondere il cellulare rubato nel sellino della bici non è stato sufficiente per sfuggire ai carabinieri: i militari di Dueville hanno denunciato K.S., cittadino di origine marocchina classe ’81, residente a Dueville, operaio, pregiudicato per reati contro il patrimonio.



L'uomo, il 20 dicembre scorso, aveva rubato un Samsung Galaxy S6 edge del valore di 500 euro dal negozio “Dall’osto elettrodomestici”, sempre a Dueville in Viale della stazione 11 e lo aveva nascosto sotto il sellino della bicicletta, custodita in garage. la refurtiva, però, è saltata fuori durante un controllo dei carabinieri e il 35enne è stato denunciato.