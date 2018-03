Dueville, perde portafoglio con 1200 euro: 20enne lo trova e lo riconsegna

Nella notte tra sabato e domenica, un giovane duevillese classe ’97 si è presentato presso la caserma della tenenza di Dueville per consegnare ai militari un portafoglio rinvenuto poco prima presso il distributore di benzina “ERG” di Via della Repubblica.

Il portafoglio conteneva, oltre a documenti personali e carte di credito/bancomat, ben 1225,00 euro in contanti: il giovane, dopo essersi reso conto dell’ingente somma di denaro, ha subito deciso di recarsi dai carabinieri nella speranza di ritrovare al più presto il legittimo proprietario.

Sono bastati pochi accertamenti ai militari per riuscire a rintracciare e contattare il proprietatio, un imprenditore di Dueville, che si è subito precipitato in caserma per ritirare quanto smarrito e ringraziare di cuore il giovane per il grande senso di civiltà dimostrato.