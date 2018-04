Dueville, moto si schianta contro due auto in A31: centauro in ospedale

È di un ferito il bilancio dello schianto avventuto lungo la Valdastico all'altezza di Dueville nella mattinata del 25 aprile. A rimanere coinvolti nell'inciedente una moto e due automobili che, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate.

Le due persone in sella alla moto sono sbalzate sull'asfalto e per un centauro è stato necessario l'intervento dei sanitari del Suem con il ricovero in pronto soccorso. Fortunatamente le condizioni del motociclista non sembrano essere grave. La polizia stradale è intervenuta sul posto per i rilievi.