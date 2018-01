Dueville, mazza da baseball in auto: denunciato 21enne

Un normale controllo da parte dei carabinieri verso la mezzanotte di domenica in via Pascoli a Povolaro di Dueville è finita con una denuncia nei confronti di un 21enne di Torri di Quartesolo per detenzione di oggetti atti a offendere. I militari, dopo aver notato una Ford Fusion con quattro giovani a bordo gironzolare per le vie della frazione, hanno controllo e identificato gli occupanti, tutti di origine italiana e residenti nella provincia di Vicenza e di cui uno già conosciuto alle forze dell'ordine.

Durante le fasi del controllo i giovani mostravano segni di nervosismo tali da far procedere i carabinieri a una perquisizione più accurata. E così all’interno del vano bagagli i militari hanno trovato una mazza da baseball in ferro di cm 88. Il conducente della Ford, O.E. classe 1996 residente a Torri di Quartesolo, non sapeva però fornire alcuna valida spiegazione ed è stato quindi denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.