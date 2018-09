Più di mezzo etto di droga e biscotti alla maria nello zaino: 17enne denunciato

Domenica sera a Monticello Conte Otto, all’interno del parco pubblico di Via degli Alpini di Cavazzale, una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Dueville, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto al controllo di un diciassettenne del luogo, il quale, alla vista dei militari, si dava alla fuga, venendo fermato poco distante.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti all’interno dello zaino che il giovane aveva a seguito, 63 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in involucri, oltre a materiale vario per il confezionamento. In uno scompartimento dello zaino i militari hanno trovato anche 2 biscotti pronti per essere consumati, la cui farina era stata però “amalgamata” con la marijuana durante la fase di preparazione. Il ragazzo è stato quindi deferito alla Procura dei Minori di Venezia per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.