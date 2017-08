Dueville, malore sul tetto di casa: anziano miracolato

Se l'è vista davvero brutta il 78enne di Dueville che nella mattina di lunedì si è sentito male mentre si trovava sul tetto della sua abitazione a sistemare l'antenna spostata dal temporale di domenica.

Fortunatamente l'uomo non è precipitato da quell'altezza di circa quattro metri, ed è rimasto supino sul tetto fino all'arrivo dei sanitari. Sul posto, in via Monte Novegno, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per riportarlo a terra.

L'anziano è stato quindi portato in ambulanza all'ospedale ma sembra essere fuori pericolo.