Dueville, gira armato di coltelli e di un tubo: “Motivi passionali”

Forse la paura di un rivale in amore o chissà cosa. Fatto sta che la giustificazione che K.S., operaio classe ’79 originario del Ghana ma residente a Dueville, ha dato ai carabinieri che l’hanno fermato in paese mercoledì mattina è quanto meno singolare.

“Ho paura di ritorsioni da parte di un mio connazionale per una questione passionale”, ha detto l’uomo ai militari dell’Arma che l’hanno trovato nei pressi del supermercato Aliper di via Valdastico a Dueville mentre camminava brandendo un coltello. Il 38enne, fermato e perquisito, all’interno dello zainetto che portava sulle spalle aveva 3 coltelli da cucina, con lama di circa 30 cm, nonché una cesoia e un cacciavite.

Pertanto il ghanese è stato denunciato per i reati di porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e rilasciato. Evidentemente l’uomo era ancora “spaventato” quando, poco dopo, ha ripreso a camminare, questa volta in zona industriale sempre a Dueville, con in mano un tubo metallico. Fermato nuovamente dai militari, gli è stato sequestrato anche il tubo, raccolto per strada perché, secondo il suo racconto, la paura non gli era ancora passata.